×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Суд обязал руководство гимназии №9 взяться за здание21 февраля в 19:17

  • Текст

По требованию прокуратуры.

Екатеринбургскую гимназию №9 через суд обязали провести работы по сохранению своего здания, являющегося объектом культурного наследия федерального значения.

На проспекте Ленина, 33 ранее располагалась мужская гимназия, где были созданы первые революционные и марксистские кружки на Урале. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обязанность по сохранению здания от разрушения возложена на "девятку". Однако до настоящего времени руководство гимназии этим не занималось.

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга удовлетворил требования прокуратуры провести необходимые работы. Свердловской облсуд оставил апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения. Судебный акт вступил в силу.

Следует напомнить, что в декабре 2015 года вокруг элитной "девятки" разгорелся скандал. Молодой директор Александр Кулагин не успел проработать там и года, как горобраз, возглавляемый в то время Евгенией Умниковой, решил не продлевать с ним контракт. Поводом стали якобы проблемы с учебным планом. Также его обвиняли в возросших поборах.

За Кулагина вступились сами гимназисты и их родители, устраивая пикеты и заваливая письмами городское управление образования. Но администрация осталась непреклонна. В итоге директором гимназии №9 стала Лариса Кулькова.

Вскоре ушла в отставку и Евгения Умникова – ее пристроили директором екатеринбургского лицея №130.

Также по теме:
Экс-директор екатеринбургской гимназии №9 перебрался в Москву

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

С квитанцией в "неотложку"

С квитанцией в "неотложку"

Отправляются пенсионеры.

Кредиты на деревню дедушке

Кредиты на деревню дедушке

На новый лад.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×