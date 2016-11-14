По требованию прокуратуры.

Екатеринбургскую гимназию №9 через суд обязали провести работы по сохранению своего здания, являющегося объектом культурного наследия федерального значения.

На проспекте Ленина, 33 ранее располагалась мужская гимназия, где были созданы первые революционные и марксистские кружки на Урале. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обязанность по сохранению здания от разрушения возложена на "девятку". Однако до настоящего времени руководство гимназии этим не занималось.

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга удовлетворил требования прокуратуры провести необходимые работы. Свердловской облсуд оставил апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения. Судебный акт вступил в силу.

Следует напомнить, что в декабре 2015 года вокруг элитной "девятки" разгорелся скандал. Молодой директор Александр Кулагин не успел проработать там и года, как горобраз, возглавляемый в то время Евгенией Умниковой, решил не продлевать с ним контракт. Поводом стали якобы проблемы с учебным планом. Также его обвиняли в возросших поборах.

За Кулагина вступились сами гимназисты и их родители, устраивая пикеты и заваливая письмами городское управление образования. Но администрация осталась непреклонна. В итоге директором гимназии №9 стала Лариса Кулькова.

Вскоре ушла в отставку и Евгения Умникова – ее пристроили директором екатеринбургского лицея №130.

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