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Трассу М5 "Урал" закрыли из-за непогоды21 февраля в 19:16

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На несколько часов.

В Челябинской области на трассе М5 "Урал" ограничили движение для большегрузов из-за непогоды, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Ограничение действует с 17.00 до 23.00 21 февраля. Закрыт участок с 1548 по 1705 километр. Следует отметить, что на легковой и пассажирский транспорт запрет не распространяется.

Ранее трассу М5 уже закрывали для большегрузов - их не пускали туда с 15.00 19 февраля до 5.00 21 февраля.

Следует напомнить, что последние несколько дней на Южном Урале бушуют снегопады и метели. Накануне под Магнитогорском ураганным ветром сдуло с дороги внедорожник и минивэн.

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