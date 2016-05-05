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Российских "зацеперов" упрячут в тюрьмуСегодня в 08:36

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Они довели депутатов до белого каления.

Госдума намерена ужесточить наказание для "зацеперов" и хулиганов, ослепляющих пилотов лазерными указками и кидающих камни в поезда. Соответствующий законопроект уже разработан.

Документ предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей, которая устанавливает ответственность за "совершение действий из хулиганских побуждений, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств", сообщили "Уралинформбюро" в Госдуме РФ.

Виновным будет грозить наказание в виде лишения свободы до 2 лет. Сейчас такие хулиганы отделываются всего лишь штрафом в 1000 рублей. Кроме того, хулиганство в общественном транспорте обернется сроком до 5 лет. При использовании взрывчатых веществ или взрывных устройств он увеличится до 8 лет.

Следует отметить, что в начале февраля в екатеринбургской подземке был пойман 17-летний "зацепер". Подросток, ухватившись за поручни вагона, проехал от станции "Чкаловская" до "Геологической".

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