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В Екатеринбурге выставили на продажу "Мытный двор" Сегодня в 08:54

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Почти за миллиард.

В Екатеринбурге выставлено на продажу здание торгового центра "Мытный двор" на 8 марта, 8д. Объявление было размещено на сайте N1.ru 16 февраля 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Собственник просит за участок в 25 соток, трехэтажное строение площадью 5150 "квадратов" и парковочные места 999 миллионов рублей. В графе "назначение помещения" указано – "магазин, выставочный зал, кафе, бар, ресторан".

Здание "Мытного двора" было возведено в 1870 году. В 1990-х годах строение фактически снесли и отстроили заново. Объект является историческим памятником.

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