Воздух прогреется до плюс 4.

В праздничные дни в Екатеринбурге пройдут со знаком "плюс". Столбик термометра доберется до 3-4 градусов выше нуля, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

Днем 22 февраля 2017 года зарядит мокрый снег, воздух прогреется до плюс 2-4 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Возможны порывы - до 15 метров в секунду.

23 февраля также ветрено – порывы до 6-11 метров в секунду. Столбик термометра задержится на отметке плюс 1-3, небольшой снег. 24 февраля погода существенно не изменится. В последующие дни к мокрому снегу добавится дождь, температура воздуха поднимется до плюс 5.

В начале марта в Екатеринбург вернутся холода, днем – до минус 10.