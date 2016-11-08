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Россиянам дадут фору при банкротствеСегодня в 11:26

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Упростив процедуру.

Власти планируют облегчить процедуру личного банкротства для россиян. Минэкономразвития подготовило соответствующие поправки в закон, пишут "Известия".

Нововведения позволят гражданам отказаться от услуг дорогостоящего финансового управляющего при долге до 900 тысяч рублей. Кроме того, отсутствие имущества у должника больше не будет причиной для отказа в процедуре.

Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу осенью 2015 года. В суд с иском о несостоятельности могут обратиться как сами должники, так и кредиторы. При этом задолженность гражданина должна быть больше 500 тысяч рублей, а просрочка по платежам превышать 90 дней.

В России проживает 656 000 потенциальных банкротов. Однако, по оценкам властей, реально воспользоваться процедурой могут порядка 100 тысяч граждан, передает "Уралинформбюро".

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