Через приложение на смартфоне.

Программа, разработанная учеными Национального ядерного университета МИФИ, позволит предсказывать поведение человека по его походке. Сервис сможет делать прогноз о его намерениях, в том числе агрессивных, сообщает пресс-служба университета.

Инновацию планируют использовать для обеспечения безопасности на вокзалах, в аэропортах и торговых центрах, сообщает "Уралинформбюро". Приложение будет анализировать видео с камер наблюдения. Для этого не понадобится больших мощностей – по словам разработчиков, будет достаточно простого смартфона.