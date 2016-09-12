Придется чем-то подкупать потребителей.

В июне компания Samsung намерена возобновить продажи смартфонов Galaxy Note 7, производство которых было остановлено из-за взрывоопасных аккумуляторов. Модифицированная версия поступит на развивающиеся рынки, в частности в Индию и Вьетнам, пишет газета Independent.

В новой партии смартфона снижена емкость батареи аккумулятора с 3500 до 3000-3200 миллиампер в час, передает "Уралинформбюро".

Samsung объявил о глобальном отзыве Galaxy Note 7 в минувшем сентябре, спустя месяц после старта продаж. Причиной стали дефекты аккумуляторов, которые приводили к воспламенению устройств и взрыву во время зарядки. По подсчетам экспертов, Samsung "прогорел" на 19 миллиардов долларов.

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