Galaxy Note 7 вернется в магазины летомСегодня в 11:16
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Придется чем-то подкупать потребителей.
В июне компания Samsung намерена возобновить продажи смартфонов Galaxy Note 7, производство которых было остановлено из-за взрывоопасных аккумуляторов. Модифицированная версия поступит на развивающиеся рынки, в частности в Индию и Вьетнам, пишет газета Independent.
В новой партии смартфона снижена емкость батареи аккумулятора с 3500 до 3000-3200 миллиампер в час, передает "Уралинформбюро".
Samsung объявил о глобальном отзыве Galaxy Note 7 в минувшем сентябре, спустя месяц после старта продаж. Причиной стали дефекты аккумуляторов, которые приводили к воспламенению устройств и взрыву во время зарядки. По подсчетам экспертов, Samsung "прогорел" на 19 миллиардов долларов.
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