Ипотечной ставке прочат "единичные" значенияСегодня в 10:36
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Без господдержки.
Ставки по ипотеке в ближайшие годы будут снижаться, считает замглавы Минэкономразвития РФ Николай Подгузов.
"Я очень надеюсь, что ставки будут в диапазоне единичных, а не двузначных значений", - отметил он в интервью "Известиям". Он добавил, что скорость достижения этих показателей зависит от темпов снижения ключевой ставки Центробанком.
Между тем на прошедшем в начале февраля заседании ЦБ отказался уменьшать ставку, которая на протяжении 5 месяцев держится на уровне 10% годовых.
Ранее в правительстве РФ заявили о завершении программы субсидирования ипотечной ставки. Она была запущена в 2014 году, когда ключевая ставка резко скакнула вверх, а за ней выросла стоимость кредитов, передает "Уралинформбюро".
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