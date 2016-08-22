Без господдержки.

Ставки по ипотеке в ближайшие годы будут снижаться, считает замглавы Минэкономразвития РФ Николай Подгузов.

"Я очень надеюсь, что ставки будут в диапазоне единичных, а не двузначных значений", - отметил он в интервью "Известиям". Он добавил, что скорость достижения этих показателей зависит от темпов снижения ключевой ставки Центробанком.

Между тем на прошедшем в начале февраля заседании ЦБ отказался уменьшать ставку, которая на протяжении 5 месяцев держится на уровне 10% годовых.

Ранее в правительстве РФ заявили о завершении программы субсидирования ипотечной ставки. Она была запущена в 2014 году, когда ключевая ставка резко скакнула вверх, а за ней выросла стоимость кредитов, передает "Уралинформбюро".

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