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"Газпром добыча Ямбург" открыл кабинет техмеханикиСегодня в 10:34

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Для студентов-технарей.

"Газпром добыча Ямбург" помог ЧПОУ "Газпром техникум Новый Уренгой" обзавестись кабинетом технической механики.

Класс укомплектован различными твердомерами, образцами сплавов, металлографическим микроскопом, наглядными лабораторными пособиями и стендами. Там будут обучаться студенты технических специальностей, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург".

Для студентов-экономистов также при поддержке газодобывающего предприятия создан тренировочный полигон под названием "Учебная касса". Там собрано оборудование для практических занятий - кассовый аппарат, весы, сканер штрихкодов и даже детектор купюр.

"Класс, который мы открываем, действительно поможет вашему образованию, вашим знаниям стать еще лучше, стать более практикоориентированными, – сказал заместитель гендиректора по управлению персоналом ООО "Газпром добыча Ямбург" Валентин Крамар, – Уверен, что с новым качеством ваших знаний вы все сможете найти себя, реализовать себя в нашей компании, да и в целом в Газпроме".

Открытие нового кабинета приурочено к праздничной дате. В 2017 году техникуму исполняется 35 лет. Ряд юбилейных проектов будет реализован совместно с ООО "Газпром добыча Ямбург".

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