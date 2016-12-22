Полугодовалый екатеринбуржец не получил серьезных травм из-за глыбыСегодня в 12:01
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Рухнувшей на него с крыши.
Полугодовалый екатеринбуржец, на которого накануне упала глыба снега с крыши, чудом избежал серьезных последствий. Врачи ДГКБ №9 осмотрели мальчика - травм, представляющих угрозу жизни или здоровью, у него не нашли, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава. Ребенка отпустили домой.
Снег упал на коляску с младенцем с крыши дома на Баумана, 5. В обстоятельствах происшествия разбираются полиция и следственные органы. Изначально сообщалось, что у ребенка травма головы.
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