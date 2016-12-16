Разобрались по-мужски: екатеринбургский Боинг уступил СтоунуСегодня в 12:50
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Звание лучшего самца.
В канун 23 февраля в зоопарке Екатеринбурга подвели итоги конкурса "Зоомистер-2017". Лучшим самцом зверинца стал гривистый волк Стоун.
В соревновании приняли участие пять питомцев зоопарка. Кроме волка, за почетное звание боролись бородатая неясыть Боинг, шпороносная черепаха Чак, аксолотль Канис, восточный колобус Кит. Свой голос за понравившееся животное отдали более 2000 человек, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе зверинца. До последнего момента серьезную конкуренцию волку составлял неясыть, но в итоге птица оказалась на втором месте. "Бронза" у экзотического аксолотля.
Гривистый волк Стоун приехал в Екатеринбург в 2006 году из Новосибирска. У него кроткий характер, но во время охоты зверь превращается в сильного и ловкого хищника.
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