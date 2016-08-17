Екатеринбургские медики догоняют московских по зарплатам Сегодня в 12:55
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Учителя в аутсайдерах.
Екатеринбург занял третье место среди городов-миллионников по среднему размеру зарплат работников бюджетной сферы. С суммой в 33,3 тысячи рублей он расположился за Москвой и Санкт-Петербургом, где средний показатель составляет 48,6 и 40,4 тысячи рублей соответственно, пишут "Известия".
При этом больше других бюджетников в уральской столице зарабатывают медики – 42,7 тысячи рублей. Больше получают только московские врачи - 49,3 тысячи рублей. На порядок ниже средняя зарплата у коммунальщиков – 26,2 тысячи. Учителя получают еще меньше – 20,7 тысячи рублей.
В аутсайдерах зарплатного рейтинга оказались Волгоград, Воронеж и Омск с показателями от 26 до 28,1 тысячи рублей, передает "Уралинформбюро".
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