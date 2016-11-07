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На южноуральские трассы не пускают автомобилистовСегодня в 12:37

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Из-за непогоды.

В 9.00 22 февраля 2017 года на Южном Урале из-за метели и гололеда закрыли несколько трасс.

Автовладельцев не пускают на 40 - 55 километры дороги Аша - Кропачево - Шарлаш - Сим - Ерал, 0 - 22 километры трассы Краснинский - Уфимский - автодорога Южноуральск - Магнитогорск. Заметены 0 - 8 километры трассы Сурменевский - автодорога Верхнеуральск - Петропавловский, а также 0 -14 километры дороги Березинский - Бородиновка. Полностью заблокирована дорога Вергаза - Верхняя Лука.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, ориентировочно проезд будет открыт сегодня в 18.00.

Стоит добавить, что ранее из-за непогоды на Южном Урале закрывали участки федеральной трассы М5. Они были недоступны с 15.00 19 февраля до 5.00 21 февраля.

Ранее по теме:
Трассу М5 "Урал" закрыли из-за непогоды

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