Тюменка из "Коммунальщика" пойдет под суд за падение наледи на ребенкаСегодня в 13:55
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Ей грозит штраф до 300 тысяч.
В Тюменской области завершено расследование уголовного дела о падении снежной глыбы на 8-летнего мальчика в поселке Богандинском. Перед судом предстанет сотрудница МУП "Коммунальщик", ответственная за чистку крыш.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СУ СКР, женщина полностью признала вину и возместила ущерб, причиненный ребенку. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ей грозит штраф до 300 тысяч рублей.
Инцидент в Богандинском произошел 6 ноября 2016 года. Наледь с крыши дома на Энергетиков, 4 упала на ребенка - обошлось без серьезных травм.
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