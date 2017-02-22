От прокуратуры.

Екатеринбургская прокуратура объявила предостережение директору Свердловского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Георгию Козлову в связи с угрозами отключить от электроснабжения ЕМУП "ТТУ". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Энергетики обещали парализовать трамвайно-троллейбусное движение в городе в несколько этапов. 21 февраля электротранспорт должен был встать на нескольких улицах Уралмаша и на Бебеля, а с 28 февраля - во всем городе. Мэрии пришлось экстренно договариваться с энергетиками, требующими погашения долга в 4,5 миллиона рублей.

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