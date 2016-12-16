От старости спасут "гены сна"Сегодня в 14:14
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А ночная жизнь сведет в могилу.
Гены, отвечающие за суточные ритмы организма, "работают" на поддержание молодости. К таким выводам пришли научные сотрудники Университета Орегона, пишет журнал Nature Communications.
Изначально исследователи хотели выяснить, что заставляет человека спать ночью и бодрствовать днем. Ученым удалось обнаружить 25 генов, отвечающих за биологические ритмы. При стрессе они активируются, защищая клетки нервной системы. Нарушения в работе генов вызывают старение организма, передает "Уралинформбюро".
Чтобы этого не допустить, нужно вовремя ложиться спать - ночной образ жизни сведет в могилу раньше срока.
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