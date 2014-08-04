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На екатеринбургском ВИЗе празднуют Масленицу дворамиСегодня в 14:26

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Гостей собирает управляющая компания.

Масленичные гулянья в Екатеринбурге проходят прямо во дворах многоквартирных домов. УК "Верх-Исетская" четвертый год подряд организует проводы зимы для всех желающих.

"И жители, и коммунальщики с нетерпением ждут Масленицу, - рассказала "Уралинформбюро" пресс-секретарь управляющей компании Ксения Башкирцева. - Наши сотрудники нарядились в яркие сарафаны и веселятся вместе с гостями. Мы хотим подарить всем заряд энергии, поддержать традицию уютных праздников в окружении друзей и соседей".

Нынче гулянья развернулись по трем адресам: Черепанова, 16, Татищева, 125 корпус 3 и Пальмиро Тольятти, 30. Публику развлекали задорные скоморохи, можно было поучаствовать в русских играх и забавах.

"Посмотрите, как довольны дети! Заводные ведущие не дают заскучать, - делится впечатлениями жительница дома по ул. Бебеля,128 Наталья Тихомирова. - Такие мероприятия сближают людей, а кто-то и с сотрудниками управляющей компании познакомится, задаст свои вопросы".

Наталье вторит Роман Дятлов с Черепанова, 16: "Масленица мне очень нравится, она объединяет всех! Сразу детство вспоминается, когда общались и дружили с соседями".

Не обошлось и без главного угощения – горячих ароматных блинов с разными добавками. Их готовили тут же, на выездной кухне. Самые важные ингредиенты, по признанию поваров, – любовь и хорошее настроение.

Кульминацией стало сжигание чучела. Во все времена считалось, что вместе с ним сгорают беды и печали, а яркое пламя приносит долгожданное тепло и радость.

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