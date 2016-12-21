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В иранской пустыне нашлись ровесники Солнечной системыСегодня в 15:20

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Осколкам метеорита - 4,5 миллиарда лет.

Американские геологи обнаружили в иранской пустыне Деште-Лут фрагменты внеземной материи. Предположительно, это осколки метеорита.

Космические обломки стары, как Солнечная система, – им порядка 4,5 миллиарда лет. Когда материя попала на Землю, неизвестно. Общий вес инопланетных камней – 13 килограммов.

Находка отправлена на экспертизу, сообщает "Уралинформбюро". Результаты исследования помогут больше узнать о космосе и изменении условий жизни на Земле.

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