В иранской пустыне нашлись ровесники Солнечной системыСегодня в 15:20
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Осколкам метеорита - 4,5 миллиарда лет.
Американские геологи обнаружили в иранской пустыне Деште-Лут фрагменты внеземной материи. Предположительно, это осколки метеорита.
Космические обломки стары, как Солнечная система, – им порядка 4,5 миллиарда лет. Когда материя попала на Землю, неизвестно. Общий вес инопланетных камней – 13 килограммов.
Находка отправлена на экспертизу, сообщает "Уралинформбюро". Результаты исследования помогут больше узнать о космосе и изменении условий жизни на Земле.
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