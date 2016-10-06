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Молодежь "Газпром добыча Ямбург" покорит АрктикуСегодня в 15:19

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Вместе с иностранцами.

В Новом Уренгое состоялась презентация Международного молодежного образовательного форума "Арктика. Сделано в России". В ее рамках прошел очный отбор участников проекта.

Мероприятие собрало более 40 новоуренгойцев, в числе которых были и представители ООО "Газпром добыча Ямбург". Собеседование с соискателями провели программный директор форума Анна Аперян, а также и.о. начальника перспективного развития ООО "Газпром добыча Ямбург" Дамир Халиулин. На основе их оценок будут отобраны участники форума.

Аналогичные мероприятия уже прошли в нескольких городах России. По итогам будут сформированы 10 команд, каждая из 18 человек: 14 российских специалистов, 3 иностранных и 1 представитель коренных народов Севера. В таком составе им предстоит пройти образовательную программу. Ее основой станет реальная задача по разработке концепции развития опорных зон в Арктике, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.

Следует отметить, что Международный молодежный арктический форум "Арктика. Сделано в России" пройдет с 27 марта по 2 апреля 2017 года в Архангельске. Его участниками станут свыше 180 молодых специалистов, ученых, магистрантов и аспирантов из России, стран Арктического Совета и стран-наблюдателей, чья сфера научных и творческих интересов связана с развитием Арктической зоны.

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