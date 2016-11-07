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Кибершпионы 5 месяцев вытягивали секреты из России Сегодня в 15:06

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И Украины.

В июне-октябре 2016 года Россия, Украина и ряд других стран подверглись серии мощнейших кибератак. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на отчет компании из США, которая специализируется на компьютерной безопасности.

Диверсия под названием Operation BugDrop охватила минимум 70 целей на объектах технической инфраструктуры, СМИ и исследовательских организаций. Хакеры выясняли пароли, заполучали данные, снимки с мониторов и видео с веб-камер. Вредоносные программы проникали в компьютеры с помощью файлов Microsoft Word.

Сортировка и анализ такого объема информации требуют колоссальных ресурсов – технических и человеческих. Эксперты склоняются к мысли, что за шпионскими играми стоит не группа хулиганов, а весьма солидная структура, передает "Уралинформбюро".

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