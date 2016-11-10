Раньше с чучелом расправлялся медведь.

Чучело Масленицы в зоопарке Екатеринбурга по традиции не будут сжигать, а отдадут на растерзание питомцам - такой чести удостоены приматы. В прошлые годы чучело "подселяли" к медведям.

На этот раз соломенная кукла попадет в вольер к японским и львинохвостым макакам и капуцинам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе зверинца. Посетителей зоопарка 26 февраля 2017 года ждет мастер-класс по плетению куклы-оберега из соломы и праздничное представление.