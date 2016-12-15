Свердловчан попросили "сливать" пьяных водителей ГИБДД22 февраля в 16:42
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Праздники на носу.
Свердловские автоинспекторы переходят на усиленный режим работы в преддверии праздников, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды областного УГИБДД. С 22 февраля 2017 года начались сплошные проверки водителей на алкогольное опьянение.
Четверть аварий в регионе происходит по вине нетрезвых шоферов. Госавтоинспекция призывает свердловчан сообщать о водителях, которые сели за руль подшофе или собираются это сделать, по телефонам 102 или (343) 269-77-00.
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