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Свердловчан атакуют мошенники под "маской" Сбербанка22 февраля в 18:35

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Высылая сомнительные письма.

Жителям Свердловской области на электронную почту начали приходить мошеннические письма от имени Сбербанка. В сообщении говорится о создании нового счета клиента, который необходимо "загрузить", пройдя по ссылке. Скриншот письма прислал житель Каменска-Уральского, пишет KU66.ru.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского отделения Сбербанка, подобные письма используются для получения доступа к конфиденциальным данным пользователей: "Цель таких сообщений - побудить получателя письма зайти на фишинговый сайт и оставить там свои личные данные".

Как правило, мошенники используют обезличенные формы обращения, эмоциональное содержание, ссылки и другие активные объекты, переводящие на сайты или загружающие файлы, передает "Уралинформбюро".

Изображение: KU66.ru

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