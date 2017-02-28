"Беги или умри".

В Пионерском поселке Екатеринбурга школьник едва не попал под машину, играя в новую популярную среди подростков игру "Беги или умри". Инцидент произошел 20 февраля 2017 года. Его снял на видеорегистратор горожанин Алексей Дубинкин, передает "Уралинформбюро".

На кадрах видно, как автомобилисты проезжают оживленный перекресток на зеленый сигнал светофора. В этот момент перед самыми машинами мчится юноша 14-16 лет. Уворачиваясь от столкновения, автоледи едва не въезжает в соседний Nissan.

Опасный для жизни "трюк" снимали на видео друзья школьника.

(Видео: Алексей Дубинкин)

Стоит добавить, что подростки затевают все новые "игры со смертью". Так. вступая в группы в соцсети, они получают от администраторов различные задания, последнее из которых - суицид.

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