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Челябинск спрячется от смога в кусты22 февраля в 18:29

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И выгонит фуры с улиц.

Бесконечный смог в Челябинске заставил чиновников задуматься об озеленении. Это один из рецептов, озвученных вице-губернатором Олегом Климовым на заседании общественного совета по формированию экологической политики. Обсуждение проходило 21 февраля, сообщили "Уралинформбюро" в областном минприроды.

"Много насаждений потеряно во время больших дорожных работ. Сейчас надо провести ревизию всех зеленых насаждений и понять, где их можно восстановить", – сказал замглавы региона.

Кроме того, следует запретить въезд тяжелых фур, машин на дизеле в центральные районы, ограничить движение грузового автотранспорта по городу в определенные часы. И каким-то образом снижать количество и продолжительность пробок.

"Это не простая работа, на подъездах к городу нужно делать перехватывающие стоянки, устанавливать дорожные знаки, привлекать сотрудников ГИБДД", – объяснял коллегам Олег Климов.

Бороться с выхлопными газами планируется и с помощью замеров – спецприборы поставят на въезде с Уфимского, Свердловского и Курганского трактов.

"Также мы проедем по всем крупным предприятиям, где используют грузовую технику, тяжелый транспорт. Посмотрим, как у них ведется работа по замеру выхлопов автомобилей. И в целом, если увидим, что эта работа требует дополнительного привлечения ресурсов, будем закупать нужное оборудование и контролировать ситуацию", – пообещал вице-губернатор.

Южный Урал с начала 2017 года живет в режиме неблагоприятных метеоусловий, и виной тому прежде всего промышленные выбросы. Высокая концентрация вредных веществ периодически наблюдается в воздухе Челябинска, Магнитогорска, Сатки, Коркино и других городов области. Жителям советуют носить защитные маски и реже бывать на улице.

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