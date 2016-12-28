В День защитника Отечества.

В Академическом районе Екатеринбурга откроют памятник на аллее 70-летия Победы. Скульптурная группа включает в себя 4 фигуры, символизирующие военно-морской флот, воздушно-десантные войска, воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения и сухопутные войска, сообщили "Уралинформбюро" в центре информационной политики и рекламы "РСГ-Академическое" (ГК "КОРТРОС").

Церемония открытия пройдет 23 февраля 2017 года в 12.00 возле дома на Павла Шаманова, 12.

Скульптурная группа создана по инициативе ЗАО "Управляющая компания "Академический" и АО "РСГ-Академическое". Идею поддержали жители района.