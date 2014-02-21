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Уральцев на 23 Февраля задаривают носками22 февраля в 18:41

Фотография

А хочется любви.

Самый распространенный подарок на 23 Февраля в уральских городах – носки. В этом призналась львиная доля участников опроса, проведенного порталом "Зарплата.ру". Выборка была традиционной: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень и Сургут.

Во всех пяти городах большинство (54-62%) уверены, что с Днем защитника Отечества нужно поздравлять только военных и отслуживших в армии. 5-10% опрошенных не считают эту дату праздничной, примерно 40-45% не отмечают ее на работе. Индивидуальные подарки от начальства получает в среднем 43%, одним презентом на весь коллектив довольствуется от 18 до 23% мужчин.

Кроме носков, респондентам часто вручают парфюм. Среди желаний упоминались гаджеты, часы, электроинструмент и даже деньги. Однако в меркантильности уральцев упрекнуть сложно – для многих из них на первом месте внимание любимой женщины, рождение ребенка и ужин в кругу семьи.

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