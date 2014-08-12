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Nokia 3310 будут продавать за 49 евро27 февраля в 10:28

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Пока в Европе.

В Барселоне состоялась презентация новой версии легендарного мобильного телефона Nokia 3310. Модель в рамках Всемирного мобильного конгресса представила финская компания HMD Global, имеющая эксклюзивное право производить продукцию под брендом Nokia.

Новинка получила более легкий и тонкий корпус в четырех вариантах расцветки: желтом, красном, сером и темно-синем. Телефон оснащен цветным экраном и камерой с разрешением 2 мегапикселя. Устройство работает на платформе Nokia's Series 30+ и имеет слот для карты памяти microSD. Как и прошлая версия, новая Nokia 3310 сможет работать без подзарядки 31 сутки. Кроме того, разработчики оставили знаменитую игру "Змейка", пишет The Verge.

Модель начнут продавать в Европе во втором квартале этого года. Цена составит 49 евро, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что предыдущая версия Nokia 3310 была выпущена в 2000 году и стала очень популярной – было продано 126 миллионов экземпляров.

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