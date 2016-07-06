Половина животных вымрет к концу века27 февраля в 12:44
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По вине человека.
Половина существующих видов животных вымрет к концу XXI века. Такие прогнозы озвучила группа ученых на конференции в Ватикане по проблемам окружающей среды, сообщает британская The Guardian.
Уже сейчас на пороге вымирания находится каждый пятый животный вид, передает "Уралинформбюро. По словам ученых, богатые западные страны выкачивают ресурсы планеты, уничтожая ее экосистему с беспрецедентной скоростью, - под угрозой не только звери, но и растения.
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