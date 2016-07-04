Февраль подкинет Екатеринбургу снега 27 февраля в 10:22
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На прощание.
Весна в Екатеринбурге начнется с минусовых температур. Ближайшие дни столбик термометра не сможет преодолеть нулевую отметку, а ночью будет опускаться до минус 9, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.
Днем 27 февраля температура воздуха не поднимется выше минус 2. Существенных осадков не ожидается, западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.
Ночью 28 февраля столбик термометра спикирует до минус 7-9 градусов. Днем потеплеет до нуля, повалит мокрый снег. Скорость западного ветра будет достигать 4-9 метров в секунду.
В первый день весны выглянет солнышко, существенных осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до нуля при юго-западном ветре скоростью 2-7 метров в секунду.
К выходным погода улыбнется екатеринбуржцам – установится плюсовая температура.
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