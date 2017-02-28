В 2017 году.

В 2017 году на Урале родится младенец, которому будут поклоняться даже "цари мира". Такую расшифровку одному из катренов Нострадамуса дали ученые, занимающиеся разгадкой пророчеств астролога, передает "Уралинформбюро".

По словам Нострадамуса, ребенок, который будет иметь большое значение для всего человечества и обладать абсолютным знанием, появится на свет в "холодных лесах, а вблизи от места его рождения будет стоять гора, полная малахитом". Под данное описание подходят Урал или окрестности французского Леона.

Ранее были озвучены и другие предсказания легендарного прорицателя на текущий год. Согласно им, рождение уродливого младенца ознаменует наступление темных времен. Люди в тюрбанах развяжут Третью мировую войну, которая коснется и России. По мнению Нострадамуса, вооруженное противостояние завершится до конца года.

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