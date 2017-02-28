×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Нострадамус предрек рождение мессии на Урале27 февраля в 13:04

  • Текст

В 2017 году.

В 2017 году на Урале родится младенец, которому будут поклоняться даже "цари мира". Такую расшифровку одному из катренов Нострадамуса дали ученые, занимающиеся разгадкой пророчеств астролога, передает "Уралинформбюро".

По словам Нострадамуса, ребенок, который будет иметь большое значение для всего человечества и обладать абсолютным знанием, появится на свет в "холодных лесах, а вблизи от места его рождения будет стоять гора, полная малахитом". Под данное описание подходят Урал или окрестности французского Леона.

Ранее были озвучены и другие предсказания легендарного прорицателя на текущий год. Согласно им, рождение уродливого младенца ознаменует наступление темных времен. Люди в тюрбанах развяжут Третью мировую войну, которая коснется и России. По мнению Нострадамуса, вооруженное противостояние завершится до конца года.

Испытание нового химического оружия спровоцирует тяжелые кожные заболевания. Спасаясь от них, европейцы будут переселяться на север - в российскую Сибирь.

Сильные дожди в начале года затопят часть территории Чехии, Венгрии и Великобритании.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×