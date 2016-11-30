Он "окрашен" в синий цвет.

Британским исследователям из Университетского колледжа Лондона удалось заснять процесс гибели живого организма на клеточном уровне. В "главной роли" - умирающий червь, сообщает PloS Biology. В момент смерти по его телу от клетки к клетке распространялись синие флуоресцентные волны.

До этого процесс некроза был известен только в теории. Он вызывает цепную химическую реакцию, в которую вступает содержащийся в клетках кальций. Это и разрушает клетки. Ученые смогли рассмотреть, как синий свет волнами проходит через кишечник червя, передает "Уралинформбюро".

"Когда мы пытались помешать прохождению этого света, то в некоторых случаях, например, при смерти от инфекции, получилось немного замедлить процесс, а вот остановить процесс гибели от старости у нас не вышло", – сообщил профессор Дэвид Джемс.