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Процесс смерти попал на видео27 февраля в 13:48

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Он "окрашен" в синий цвет.

Британским исследователям из Университетского колледжа Лондона удалось заснять процесс гибели живого организма на клеточном уровне. В "главной роли" - умирающий червь, сообщает PloS Biology. В момент смерти по его телу от клетки к клетке распространялись синие флуоресцентные волны.

До этого процесс некроза был известен только в теории. Он вызывает цепную химическую реакцию, в которую вступает содержащийся в клетках кальций. Это и разрушает клетки. Ученые смогли рассмотреть, как синий свет волнами проходит через кишечник червя, передает "Уралинформбюро".

"Когда мы пытались помешать прохождению этого света, то в некоторых случаях, например, при смерти от инфекции, получилось немного замедлить процесс, а вот остановить процесс гибели от старости у нас не вышло", – сообщил профессор Дэвид Джемс.

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