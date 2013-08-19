В Березниках "босоногий мальчик" кидался под колеса27 февраля в 13:20
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Буяна сдали врачам.
Ночью 26 февраля 2017 года водителям в Березниках пришлось уворачиваться от неадекватного пешехода. Босой мужчина разгуливал по проезжей части, кидался под машины и пинал их по колесам. Видеозапись инцидента появилась в соцсетях, передает "Уралинформбюро".
Несколько водителей удерживали неадекватного пешехода до приезда скорой.
Видео: Vladimir fevralb / youtube.com
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