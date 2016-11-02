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В Тюмени овчарка набросилась на женщину27 февраля в 15:34

  • Текст

На помощь подоспели прохожие.

Жительницу Тюмени едва не загрызла среднеазиатская овчарка. Инцидент произошел 24 февраля 2017 года около остановки "Приборостроительный завод", когда женщина гуляла со своей собакой.

Как рассказала пострадавшая в соцсетях, овчарка схватила ее за руку и буквально разорвала ее пса. Женщину спасли прохожие, которые помогли ей добраться до травмпункта.

Хуже всего пришлось ее питомцу, которому потребовалась операция: "У собаки пробито легкое в двух местах и порвана брюшина. Все органы зашивали". Женщина уже подала заявление в полицию, сообщает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, в начале февраля 2017 года в деревне Пальмино (Свердловская область) собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку.

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