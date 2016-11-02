В Тюмени овчарка набросилась на женщину27 февраля в 15:34
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На помощь подоспели прохожие.
Жительницу Тюмени едва не загрызла среднеазиатская овчарка. Инцидент произошел 24 февраля 2017 года около остановки "Приборостроительный завод", когда женщина гуляла со своей собакой.
Как рассказала пострадавшая в соцсетях, овчарка схватила ее за руку и буквально разорвала ее пса. Женщину спасли прохожие, которые помогли ей добраться до травмпункта.
Хуже всего пришлось ее питомцу, которому потребовалась операция: "У собаки пробито легкое в двух местах и порвана брюшина. Все органы зашивали". Женщина уже подала заявление в полицию, сообщает "Уралинформбюро".
Стоит напомнить, в начале февраля 2017 года в деревне Пальмино (Свердловская область) собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку.
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