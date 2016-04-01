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Екатеринбургские учителя просят у Путина гусиные перья27 февраля в 13:43

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И советские учебники.

Ассоциация родительских комитетов и сообществ России обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать "Русскую классическую школу", которую активно продвигают педагоги из Екатеринбурга, передает "Уралинформбюро".

В письме говорится об ущербности современной модели образования и ее негативном влиянии на детей. Чтобы переломить тенденцию, необходимо вернуть классические методические ценности в школу, считают в Ассоциации. "Традиционная образовательная система вот уже 10 лет возрождается в Екатеринбурге коллективом педагогов и методистов во главе с Т.А. Алтушкиной. На базе классических методик и учебников, на базе классического наследия К. Д. Ушинского они разработали систему обучения и национального, патриотического воспитания детей", - сообщается в письме Путину.

Стоит отметить, что в "Русской классической школе" не только предлагают вернуть советские учебники, но и перевести младших школьников на перьевые ручки или гусиные перья для выработки почерка. Кроме того, планируется обучать детей церковно-славянскому языку.

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