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"Ла-Ла Ленд" сенсационно проиграл главный "Оскар"27 февраля в 11:24

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С киноскандалом.

Лучшим фильмом по версии Американской киноакадемии признан "Лунный свет". Церемония, которая проходила в ночь на 27 февраля в Лос-Анджелесе, не обошлась без казуса. Объявлявшие победителя актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй ("Бонни и Клайд") поначалу назвали лучшей картиной мюзикл "Ла-Ла Ленд".

Не успели ее создатели произнести слова благодарности, как выяснилось, что организаторы ошиблись конвертом – настоящим триумфатором шоу оказалась гей-драма "Лунный свет". Она также отмечена в номинациях "Лучший адаптированный сценарий" и "Актер второго плана".

На счету "Ла-Ла Ленда" 6 "Оскаров", в том числе за работу художника-постановщика, операторскую работу, лучшую песню (City of Stars). Статуэтку получили 32-летний режиссер ленты Дэмьен Шазелл, самый молодой в истории вручения премии, и признанная лучшей актрисой Эмма Стоун.

"Манчестер у моря" взял "Оскара" за оригинальный сценарий, сыгравшего там Кейси Аффлека наградили за лучшую мужскую роль.

Среди анимационных фильмов победу одержал "Зверополис", среди картин на иностранном языке - "Коммивояжер" иранца Асгара Фархади.

В 2017 году голливудские "Оскары" нашли своих героев 89-й раз. Лидеры определялись в 24 номинациях, передает "Уралинформбюро".

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