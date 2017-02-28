В Туринске школяров поили компотом из "золотой" кураги27 февраля в 17:14
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Купленной втридорога.
Факты коррупции вскрылись в МАОУ "Благовещенская средняя общеобразовательная школа" Туринска.
В ходе прокурорской проверки по обращениям родителей воспитанников выяснилось, что стоимость продуктов питания в спецификации к договорам не соответствует цене закупа у Благовещенского потребительского общества. Например, курага для школяров приобреталась якобы по 500 рублей за килограмм, когда ее реальная стоимость составляла 156 рублей.
Полученную разницу сотрудники МАОУ использовали по своему усмотрению, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Начальнику управления образованием Туринского городского округа внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере образования и противодействия коррупции. В результате директору образовательного учреждения Наталье Коврижных объявлен выговор, ее заместитель по дошкольному отделению и завхоз уволены.
По материалам прокуратуры начата доследственная проверка, в ходе которой действиям должностных лиц школы будет дана уголовно-правовая оценка.
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