В Салехарде педагог ответит за исчезновение студентки27 февраля в 16:46
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Ее пропажу замалчивали.
В Салехарде прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности социального педагога "Ямальского многопрофильного колледжа" из-за исчезновения студентки. 4 декабря 2016 года несовершеннолетняя не вернулась в общежитие учебного заведения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.
Руководство колледжа попыталось найти девушку самостоятельно, но безуспешно - педагог подал заявление в полицию только 8 декабря. По закону предоставить подобную информацию нужно было незамедлительно.
Полиция нашла девушку 9 декабря. Она была в безопасности.
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