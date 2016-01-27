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В Салехарде педагог ответит за исчезновение студентки27 февраля в 16:46

  • Текст

Ее пропажу замалчивали.

В Салехарде прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности социального педагога "Ямальского многопрофильного колледжа" из-за исчезновения студентки. 4 декабря 2016 года несовершеннолетняя не вернулась в общежитие учебного заведения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Руководство колледжа попыталось найти девушку самостоятельно, но безуспешно - педагог подал заявление в полицию только 8 декабря. По закону предоставить подобную информацию нужно было незамедлительно.

Полиция нашла девушку 9 декабря. Она была в безопасности.

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