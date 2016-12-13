Южноуральцы довели 3-летнего сына-инвалида до реанимации27 февраля в 15:27
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У мальчика дистрофия и поражение ЦНС.
В Верхнем Уфалее возбуждено уголовное дело в отношении родителей трех детей, в том числе мальчика-инвалида. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Мать уехала в гости в другой город и оставила детей с отцом, который ушел в запой. Неблагополучную семью "сдали" в прокуратуру - после проверки двух девочек 5 и 6 лет поместили в социально-реабилитационный центр. А их брата доставили в реанимацию детской больницы с поражением органов дыхания, центральной нервной системы и дистрофией.
Как оказалось, у мальчика целый ряд хронических заболеваний (ДЦП, дыхательная недостаточность, эпилепсия). Ребенок нуждается в постоянном уходе и кормлении, но родители махнули на него рукой. Семья состоит на учете с 2013 года. За оставление детей в опасности супругам грозит до года лишения свободы и ограничение в родительских правах.
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