На время Великого поста.

27 февраля 2017 года начался Великий пост - один из самых главных и продолжительных в христианстве. Он продлится семь недель и закончится 15 апреля, в канун празднования Пасхи, передает "Уралинформбюро".

В это время следует отказаться от пищи животного происхождения, алкоголя и развлечений. Больше внимания стоит уделять размышлениям о душе и духовном. Также следует отказаться от сквернословия и, по возможности, от курения.

По понедельникам, средам и пятницам постящимся рекомендовано сухоядение (вода, хлеб, овощи, фрукты, мед). По вторникам и четвергам разрешается горячая пища. В выходные можно есть блюда с добавлением растительного масла. На Благовещение и в Вербное воскресенье разрешено отведать рыбы.