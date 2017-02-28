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Православные уральцы отказались от сквернословия27 февраля в 17:56

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На время Великого поста.

27 февраля 2017 года начался Великий пост - один из самых главных и продолжительных в христианстве. Он продлится семь недель и закончится 15 апреля, в канун празднования Пасхи, передает "Уралинформбюро".

В это время следует отказаться от пищи животного происхождения, алкоголя и развлечений. Больше внимания стоит уделять размышлениям о душе и духовном. Также следует отказаться от сквернословия и, по возможности, от курения.

По понедельникам, средам и пятницам постящимся рекомендовано сухоядение (вода, хлеб, овощи, фрукты, мед). По вторникам и четвергам разрешается горячая пища. В выходные можно есть блюда с добавлением растительного масла. На Благовещение и в Вербное воскресенье разрешено отведать рыбы.

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