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Пьяная жительница Прикамья родила в сугробе27 февраля в 18:22

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Ребенок не выжил.

В Прикамье женщина родила ребенка прямо на улице. Это произошло в Верещагино в ночь на 24 февраля 2017 года.

"Ребёнка завернула в курточку, от него тянулась пуповина и послед. Прохожие увидели и позвонили в скорую", - пишут очевидцы в соцсетях.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого минздрава, женщину с младенцем на скорой привезли в городскую больницу. От новоиспеченной матери сильно пахло алкоголем. Врачи оказали ребенку необходимую помощь, но спасти не смогли.

Как выяснилось, жительница Верещагино с 2015 года состоит в группе социального риска. В женскую консультацию по беременности она не обращалась. Сейчас состояние женщины удовлетворительное. Она все еще находится в больнице.

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