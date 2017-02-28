Пьяная жительница Прикамья родила в сугробе27 февраля в 18:22
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Ребенок не выжил.
В Прикамье женщина родила ребенка прямо на улице. Это произошло в Верещагино в ночь на 24 февраля 2017 года.
"Ребёнка завернула в курточку, от него тянулась пуповина и послед. Прохожие увидели и позвонили в скорую", - пишут очевидцы в соцсетях.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого минздрава, женщину с младенцем на скорой привезли в городскую больницу. От новоиспеченной матери сильно пахло алкоголем. Врачи оказали ребенку необходимую помощь, но спасти не смогли.
Как выяснилось, жительница Верещагино с 2015 года состоит в группе социального риска. В женскую консультацию по беременности она не обращалась. Сейчас состояние женщины удовлетворительное. Она все еще находится в больнице.
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