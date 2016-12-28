На засыпанных снегом дорогах.

Зима на прощание подбросила проблем уральским автомобилистам. Снегопад, обрушившийся на юг и восток региона в ночь на 27 февраля 2017 года, заставил жителей Тюмени, Челябинска и Кургана понервничать в многокилометровых заторах по дороге на работу. Сервис "Яндекс.Пробки" оценивал ситуацию на дорогах в максимальные 10 баллов. Машины двигались со скоростью 3-4 километра в час.

Уральцы щедро делятся в соцсетях фото- и видеозаписями "бедствия", передает "Уралинформбюро".

Фото: Ольга Бессонова, "ВКонтакте"

Кто-то желает соседям по пробке доброго утра.

Доброе утро Тюмень! #пробки#снегопад#опоздаланаработу#каееф Публикация от Анастасия Гребнёва (@black_ana_black) Фев 26 2017 в 9:47 PST

Или доброго пути.

#Утро #Челябинск #пробки #постоянство #вдобрыйпуть #зима #гдеблинлето?! Публикация от Nika (@nika_pryka) Фев 26 2017 в 10:52 PST

"Провожали, провожали вчера зиму, так и не выпроводили))) опять все снегом засыпало", - сетует один из тюменцев.

Провожали провожали вчера зиму, так и не выпроводили))) опять все снегом засыпало. #хреновопровожализиму #снегопад #веснойнепахнет #тюмень Публикация от Роман Лялюк (@romanlialiuk) Фев 26 2017 в 9:22 PST

Для Челябинска предлагают "ввести хэштэг #снегвдуше".

Предлагаю для Челябинска ввести хэштэг #снегвдуше - реально)) #снег #зима #челябинск Публикация от Ilya Davydov (@ilysha_da) Фев 27 2017 в 2:19 PST

Курганцы тем временем делятся видео утреннего снегопада.

"Красиво, конечно, но как-то хочется уже тепла..." - резюмируют тюменцы в полутора днях от весны