Прощание зимы поставило уральцев в ступор27 февраля в 17:23
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На засыпанных снегом дорогах.
Зима на прощание подбросила проблем уральским автомобилистам. Снегопад, обрушившийся на юг и восток региона в ночь на 27 февраля 2017 года, заставил жителей Тюмени, Челябинска и Кургана понервничать в многокилометровых заторах по дороге на работу. Сервис "Яндекс.Пробки" оценивал ситуацию на дорогах в максимальные 10 баллов. Машины двигались со скоростью 3-4 километра в час.
Уральцы щедро делятся в соцсетях фото- и видеозаписями "бедствия", передает "Уралинформбюро".
Фото: Ольга Бессонова, "ВКонтакте"
Кто-то желает соседям по пробке доброго утра.
Или доброго пути.
"Провожали, провожали вчера зиму, так и не выпроводили))) опять все снегом засыпало", - сетует один из тюменцев.
Для Челябинска предлагают "ввести хэштэг #снегвдуше".
Курганцы тем временем делятся видео утреннего снегопада.
"Красиво, конечно, но как-то хочется уже тепла..." - резюмируют тюменцы в полутора днях от весны
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