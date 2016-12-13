В Краснотурьинске годовалая девочка стала инвалидом после прививки27 февраля в 18:51
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Из-за ошибки врачей.
Краснотурьинская городская больница выплатит 600 000 рублей в качестве моральной компенсации за неправильное лечение годовалой девочки.
Как сообщили "Уралинформбро" в пресс-службе областной прокуратуры, новорожденной поставили прививку от туберкулеза. Через год родители обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие ребенка. Врачи поставили неверный диагноз, в результате состояния здоровья девочки ухудшилось.
Причину болезни смогли определить врачи Областной детской больницы №1 только спустя два месяца после обращения за помощью. Ребенку сделали две сложные операции, после которых девочка проходила восстановительные процедуры. В настоящее время ей присвоена инвалидность.
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