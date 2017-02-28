С которой живет в Ростове-на-Дону.

Бывший президент Украины Виктор Янукович развелся с супругой Людмилой после 45 лет брака, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Сейчас Янукович живет в Ростове-на-Дону с 42-летней сестрой своего бывшего повара. По некоторым данным, именно с ней он бежал из Киева во время Майдана, передает "Уралинформбюро".

Новая избранница экс-президента раньше работала официанткой. Сейчас же она владеет спа-салоном и возглавляет благотворительный фонд.