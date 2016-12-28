Повременной тариф на проезд заработает в Екатеринбурге в 2017 году27 февраля в 17:59
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В качестве эксперимента.
Повременные тарифы на проезд начнут действовать в Екатеринбурге во второй половине 2017 года. Сначала - в качестве эксперимента. При этом конкретных сроков пока не оговаривается.
"У нас аналогичные примеры уже есть. Это Москва и Санкт-Петербург. Мы будем смотреть на их опыт, изучать техническую часть. Пока никакой конкретики нет", - пояснил "Уралинформбюро" генеральный директор ОАО "И-Сеть" Павел Ведерников.
Внедрение повременных тарифов и отмена части маршрутов общественного транспорта ранее анонсировались как часть транспортной реформы. Затем, после широкого общественного резонанса, чиновники заявили, что отказались от планов. По всей видимости, горожан ввели в заблуждение, и реформа все же будет проведена, правда теперь "по-тихому".
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