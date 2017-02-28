За прошлый год.

Депутат свердловского Заксобрания Евгений Зяблицев совместит отчеты перед избирателями о проделанной за год работе с праздничными мероприятиями. С 28 февраля по 2 марта в ДК "Горького" парламентарий организует 4 концерта в честь прошедшего Дня защитника Отечества и грядущего 8 Марта.

"Считаю, что сложилась хорошая традиция. Уже не первый раз проводим встречи в таком формате, совмещая праздничные концерты с отчетом о проделанной за год работе. 2016 год был непростым, какие-то законопроекты были приняты, какие-то – еще нет, вот обо всем этом и буду общаться с моим избирателями, рассказывать им, что сделал за год", - рассказал "Уралинформбюро" парламентарий Евгений Зяблицев.

По словам депутата, по опыту прошлых лет он ожидает, что на встречу придет порядка 1500 горожан. Следует отметить, что в ЗакСо Зяблицев представляет интересы избирателей Октябрьского округа Екатеринбурга.