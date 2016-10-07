После реставрации.

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области утвердило границы территории Мельковского механического завода Ятеса, а также прописало возможные виды использования здания. Соответствующий приказ опубликован на официальном правовом портале Свердловской области, передает "Уралинформбюро".

Строение на Азина, 27 можно будет использовать для организации выставок и культурно-зрелищных мероприятий. На территории памятника можно установить освещение, малые архитектурные формы, а также наружную рекламу мероприятий, проходящих в нем. В установленных границах запрещается капитальное строительство.

Стоит отметить, что завод попадает в зону строительства жилого квартала "Екатерининский парк". Компания-застройщик приняла на себя обязательства отреставрировать объект культурного наследия.

Ранее по теме:

Екатеринбуржцы просят доработать проект квартала на Свердлова - Шевченко