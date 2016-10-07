Завод Ятеса в Екатеринбурге отдадут под выставки27 февраля в 18:01
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После реставрации.
Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области утвердило границы территории Мельковского механического завода Ятеса, а также прописало возможные виды использования здания. Соответствующий приказ опубликован на официальном правовом портале Свердловской области, передает "Уралинформбюро".
Строение на Азина, 27 можно будет использовать для организации выставок и культурно-зрелищных мероприятий. На территории памятника можно установить освещение, малые архитектурные формы, а также наружную рекламу мероприятий, проходящих в нем. В установленных границах запрещается капитальное строительство.
Стоит отметить, что завод попадает в зону строительства жилого квартала "Екатерининский парк". Компания-застройщик приняла на себя обязательства отреставрировать объект культурного наследия.
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