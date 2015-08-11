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"Кассини" снял загадочные объекты в кольцах Сатурна27 февраля в 17:36

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Когда-то они были кометами.

Зонду "Кассини" во время последнего сближения удалось сфотографировать необычайно большие объекты внутри одного из внешних колец Сатурна. Первоначально они были обнаружены весной 2016 года, сообщает NASA.

Скорее всего, это обломки астероида или кометы, оказавшиеся под воздействием гравитации планеты. Их размеры достигают нескольких сотен метров в диаметре. Возможно, в будущем их "перемелет" один из спутников Сатурна - Прометей. Если этого не случится, то под воздействием объектов может измениться облик кольца F, передает "Уралинформбюро".

Подобные обломки уже попадали в кольца Сатурна, но быстро покидали их или разрушались под действием притяжении лун планеты-гиганта, расположенных внутри колец и рядом с ними.

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