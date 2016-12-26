Ургант похвалил мэра Ноябрьска за дорогу на кладбище27 февраля в 19:47
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В последний путь - с ветерком!
Глава Ноябрьска Алексей Романов удостоился внимания ведущего передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале. А все потому, что обещал горожанам улучшить дорогу на кладбище.
"По крайней мере, будет хоть одно место, куда можно прокатить дедушку с ветерком!" – заметил Иван Ургант.
Почему последний путь стал непроезжим, мэр объяснял жителям на прямой линии в начале февраля, передает "Уралинформбюро". Сетовал, что в 2016 году одна лишь просадка "съела" 2,6 миллиона рублей. Появятся деньги в 2017-м – сделают ремонт и даже знак "Поворот на кладбище" установят, чтобы у людей были нужные ориентиры.
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