В последний путь - с ветерком!

Глава Ноябрьска Алексей Романов удостоился внимания ведущего передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале. А все потому, что обещал горожанам улучшить дорогу на кладбище.



"По крайней мере, будет хоть одно место, куда можно прокатить дедушку с ветерком!" – заметил Иван Ургант.

Почему последний путь стал непроезжим, мэр объяснял жителям на прямой линии в начале февраля, передает "Уралинформбюро". Сетовал, что в 2016 году одна лишь просадка "съела" 2,6 миллиона рублей. Появятся деньги в 2017-м – сделают ремонт и даже знак "Поворот на кладбище" установят, чтобы у людей были нужные ориентиры.